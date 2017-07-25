Жительница Саранска лишилась денег, заказав страховой полис на сайте-двойнике

В Мордовии зафиксирована еще одна афера при оформлении электронного страхового полиса ОСАГО. Очередной жертвой стала 27-летняя жительница Саранска.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, дама нашла в интернете сайт страховой организации и перевела на указанный счет 6 тысяч рублей. Позже оказалось, что данный портал является двойником официального веб-сервиса. Вскоре сайт был удален, а свой полис женщина, разумеется, не получила.

Осознав, что ее "развели" аферисты, потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщалось ранее, жертвой аналогичной аферы стал житель Ельниковского района. Он лишился 4,5 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф