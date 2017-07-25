Четвертый житель Мордовии заразился клещевым боррелиозом

В Мордовии зафиксирован четвертый случай заболевания клещевым боррелиозом. Как сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора, новому пострадавшему, как и трем предыдущим, более 14 лет.

В целом заболеваемость клещевым боррелиозом в Мордовии ниже уровня прошлого года. В 2016-м к этому моменту было зафиксировано 5 подобных случаев.

На сегодняшний день в республике от клещей пострадали 282 человека, в том числе 111 детей. За аналогичный период минувшего года количество укушенных было больше на 136 человек.

На территории Мордовии проводятся специальные обработки в целях борьбы с распространением клещевого боррелиоза.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru