В Саранске пожарные спасли 15 человек из горящего дома

В Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Инцидент случился рано утром 23 июля в одной из квартир по адресу Ульянова, д. 22а.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Пожарные спасли 15 человек, эвакуировали еще 20.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла в селе Пушкино, что под Саранском. Там в собственном доме сгорел 30-летний мужчина.

К моменту приезда спасателей одноэтажная деревянная постройка горела открытым пламенем. Спасатели весьма быстро ликвидировали огонь, а при разборе завалов в одной из комнат обнаружили тело хозяина.

Источник: 13.mchs.gov.ru