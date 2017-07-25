В Саранске водитель "пятнадцатой" погиб после опрокидывания машины в кювет

Смертельное ДТП произошло в Саранске. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, они же выложили фотографии.

Как стало известно, недалеко от остановки "Мясокомбинат" водитель вазовской "пятнадцатой" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП молодой человек погиб.

Пока неизвестно, ехал ли кто-то еще в салоне автомобиля. По факту трагедии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Ковылкино-Рузаевка в кювет перевернулась иномарка "Ниссан Альмера". Водитель иномарки находится в больнице в коме. Инцидент произошел неподалеку от села Красное Сельцо. В салоне в момент аварии находились трое мужчин.

Источник: Соцсети