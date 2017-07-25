В Мордовии тепловоз протаранил легковушку, выехавшую на пути

На одном из железнодорожных переездов Мордовии произошло ДТП с участием тепловоза. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, утром 23 июля в Чамзинском районе водитель легковушки вылетел на пути на запрещающий сигнал семафора. В этот момент его и протаранил тепловоз.

В результате аварии пострадал один человек. Степень серьезности его травм неизвестна. Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщалось ранее, на трассе Ковылкино-Рузаевка в кювет вылетела, перевернувшись, иномарка "Ниссан Альмера". Водитель иномарки находится в больнице в коме.

Инцидент произошел неподалеку от села Красное Сельцо. В салоне в момент аварии находились трое мужчин.

Источник: 13.mchs.gov.ru