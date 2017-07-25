На улице Полежаева в Саранске появится новый переход через железнодорожные пути

Жители Саранска давно просили устроить безопасный регулируемый пешеходный переход через железнодорожные пути на улице Полежаева. В скором времени начнется строительство долгожданного объекта, поскольку администрация города наконец-то достигла соответствующую договоренность с руководством ОАО "РЖД".

Отметим, что ныне существующий переход компания "РЖД"и вовсе хотела закрыть. Однако ее руководство услышало доводы саранской мэрии. К ноябрю этого года на участке, через который удобно попасть на улицу Рабочую, будут завершены все строительные работы. На реализацию проекта планируют потратить около 10 млн рублей.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков сообщил, что в следующем году на территории Саранска появится еще один гипермаркет. Это будет либо Iкеа, либо Obi.

Источник: izvmor.ru