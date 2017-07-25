В конце года в Саранске появится новый мост через Инсар

В Саранске ударными темпами строится новая переправа через реку Инсар. Она нужна для того, чтобы разгрузить Химмашевский мост и сделать более удобным съезд на улице Рабочая.

Отметим, что во время сильного половодья движение по новому подтопляемому мосту будет перекрываться. Аналогичная практика существует и в других районах республики, где есть подтопляемый мост.

Строительство моста через Инсар должно завершиться в ноябре-декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков заявил, что в следующем году на территории Саранска появится еще один гипермаркет. Это будет либо Iкеа, либо Obi.

Источник: izvmor.ru