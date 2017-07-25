Школы Саранска закупают учебники по физкультуре и технологии

В Саранске полным ходом идет подготовка к новому учебному году. В частности, учебные заведения закупают учебники, что является одним из важнейших этапов.

Всего в образовательные учреждения города поступят книги из 9 издательств. Четыре из них уже начали поставки, остальные планируют начать активно функционировать в конце текущего месяца.

Замена книг, прежде всего, связана с изменениями в учебной программе, а также появлением новых дисциплин. К примеру, совсем скоро школьники получат на руки учебники по физкультуре и технологии.

Как сообщалось ранее, в Саранске будет открыт филиал "Школы личностного и творческого развития Оксаны Федоровой".

Источник: izvmor.ru