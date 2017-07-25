В Рузаевке собака вцепилась в лицо 4-летнему ребенку

В Рузаевке собака покусала 4-летнего ребенка. Как стало известно, мальчик гулял около своего дома, играя с животным. В какой-то момент пес вцепился ребенку в лицо.

В результате мальчик был доставлен в больницу с укусом щеки. Там ему оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

Как сообщалось ранее, аналогичный инцидент произошел 1 июля. Годовалая девочка гуляла во дворе своего дома в Рузаевском районе под присмотром взрослых. Родители отвлеклись буквально на секунду, как вдруг к малышке подошла собака породы лайка, хозяевами которой являются родители пострадавшей. По неизвестной причине пес схватил ребенка за лицо.

Источник: izvmor.ru