Житель Саранска помог другу в соцсети и лишился 4 тысяч рублей

Житель Саранска обратился в местную полицию с заявлением о том, что пострадал от действий мошенников в Сети. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, потерпевший получил в соцсети сообщение от своего товарища. Тот просил дать денег в долг.

Пострадавший перевел собеседнику 4 000 рублей. Позже оказалось, что страница друга была взломана мошенниками. В результате деньги ушли неизвестному лицу.

По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии зафиксирована еще одна афера при оформлении электронного страхового полиса ОСАГО. Очередной жертвой стала 27-летняя жительница Саранска.

Дама нашла в интернете сайт страховой организации и перевела на указанный счет 6 тысяч рублей. Позже оказалось, что данный портал является двойником официального веб-сервиса.

Источник: 13.мвд.рф