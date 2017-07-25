Медовая ярмарка в Саранске пройдет 6 августа

В Саранске проведут очередную медовую ярмарку. Подобные мероприятия пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. Предстоящая ярмарка состоится 6 августа на площадке рядом с РДК на ул. Пролетарская. В этот день там можно будет приобрести продукцию от производителей со всей Мордовии.

Отметим, что на ярмарке будет продаваться не только сам мед, но и прополис, медовые настойки и другое. Власти города решили не брать с торговцев плату за аренду территории.

Добавим, что во второй половине августа в Саранске пройдет еще и яблочная ярмарка.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев обратился к коммунальщикам города с просьбой не уничтожать здоровые деревья.