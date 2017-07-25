В Мордовии 9-классник на мотоцикле врезался в ВАЗ и отправил в больницу свою пассажирку

В Кочкуровском районе Мордовии в аварию попал несовершеннолетний мотоциклист. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, учащийся 9-го класса, управляя мотоциклом "Восход", выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ пятнадцатой модели.

В результате аварии школьник был доставлен в больницу с ссадинами. Там ему оказали помощь и отпустили домой. А вот его пассажирке повезло меньше – 18-летняя девушка с ушибом головного мозга и переломом основания черепа госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее в Ковылкино также произошло ДТП с участием мотоциклиста. Виновником аварии стал водитель ВАЗа, который при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклу.

Источник: gibdd.ru/r/13