В Саранске мотоциклист влетел в дорожную яму

В Саранске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Инцидент произошел вечером 23 июля.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, 27-летний байкер на мотоцикле X-MOTO GX250 не заметил яму на дороге и влетел в нее. В результате водитель получил многочисленные ушибы. Врачи осмотрели его и назначили лечение на дому.

Как сообщалось ранее, в Кочкуровском районе Мордовии в аварию попал несовершеннолетний мотоциклист. Учащийся 9-го класса, управляя мотоциклом "Восход", выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ пятнадцатой модели.

В результате пассажирка мотоцикла, 18-летняя девушка, с ушибом головного мозга и переломом основания черепа госпитализирована.

Источник: gibdd.ru/r/13