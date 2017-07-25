Пенсионерка из Саранска сломала руку в автобусе

Жительница Саранска, проехавшись в общественном транспорте, вынуждена была обратиться в травмпункт.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, пенсионерка не удержалась на ногах при начале движения автобуса. В результате падения пожилая женщина сломала руку.

Потерпевшую доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь, и отпустили домой.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Инцидент случился вечером 23 июля. 27-летний байкер на мотоцикле X-MOTO GX250 не заметил яму на дороге и влетел в нее. В результате водитель получил многочисленные ушибы.

Источник: gibdd.ru/r/13