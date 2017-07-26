Бойцы Росгвардии РМ взорвали ручные осколочные гранаты и мину на полигоне

Бойцы мордовского подразделения Росгвардии уничтожили ручные осколочные гранаты и малую прилипающую мину, которые были добровольно сданы в ведомство. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что боеприпасы взорвали накладным зарядом на специальном полигоне.

Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Никаких эксцессов в ее ходе не возникло.

Как сообщалось ранее, Мордовия вошла в топ-15 безопасных регионов России по количеству преступлений на одного человека. За минувший год на территории региона-13 было зафиксировано 10,5 преступлений на 1000 жителей.

Источник: rosgvard.ru