Инвалиды и многодетные семьи Саранска смогут бесплатно попасть на матчи ЧМ-2018

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года некоторые граждане смогут попасть бесплатно. Он уточнил, что на игры мундиаля, которые примет и Саранск, вживую и безвозмездно смогут посмотреть социально незащищенные слои населения – инвалиды и многодетные семьи. Отметим, что такая система уже была опробована на Кубке конфедераций - 2017.

По словам Сорокина, этот вопрос будет обсуждаться с ФИФА.

Ранее глава Саранска Петр Тултаев сообщил, что фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу откроется в столице РМ в День города - 12 июня 2018 года.

Источник: izvmor.ru