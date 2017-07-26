На улицах Саранска замечен лось (видео)

В ночь с 24 на 25 июля в Саранске был замечен живой лось. По крайней мере, об этом твердят пользователи соцсетей. В качестве доказательства один из граждан выложил видео на "Ютуб".

На ролике видно, как молодой лось бежит по улице Волгоградская в сторону центра города. Что в дальнейшем случилось с животным, остается тайной. Хочется надеяться, что его не сбил какой-нибудь несознательный автомобилист.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку условий содержания животных в городском зоопарке. Было установлено, что зоопарк не имеет разрешения на оборот диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Несмотря на это, в зоопарке находились 11 таких животных.