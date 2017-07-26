В Саранске 27 июля можно будет прочитать "книгу под солнцем"

На улицах Саранска появятся летние читальные залы. Акция под названием "Книга под солнцем" будет организована в столице РМ 27 июля.

В этот день возле Республиканского музея имени Эрьзи, музыкального училища имени Кирюкова, Национального театра, детской художественной школы №2 будут размещены стенды с новыми книгами.

"Не каждый найдет время посетить библиотеку, но многие найдут минутку-другую, чтобы окинуть взором новинки литературы, представленные в открытом пространстве", - считают организаторы интеллектуальной акции.

Как сообщалось ранее, школы Саранска в рамках подготовки к новому учебному году закупают учебники по физкультуре и технологии.

Источник: izvmor.ru