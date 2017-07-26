В Саранске будут производить по 50 3D-принтеров в месяц

Производство отечественных 3D-принтеров "Эрьзя" будет организовано в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Мордовского госуниверситета, добавив, что доступные устройства рассчитаны на массового покупателя.

На данном этапе их планируют выпускать около 50 штук в месяц. Однако в перспективе производитель надеется на расширение выпуска, что будет зависеть от того, насколько техника будет востребована. Сейчас заказы расписаны на несколько месяцев вперед, уточнили в МГУ.

Как сообщалось ранее, из Мордовии в африканскую республику Бурунди отправилось оборудование для выпуска ламп. Это еще один шаг к запуску совместного российско-африканского производства TLLINNO.

Источник: izvmor.ru