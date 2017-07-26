В Пензе "Лада" с мордовскими номерами врезалась в пассажирский автобус

В Пензе произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль "Лада Веста" с мордовскими номерами.

Как сообщает ГТРК "Пенза", легковушка врезалась в автобус, в котором ехали около 15 человек. Сред них были дети и пенсионеры. Точное количество пострадавших неизвестно, однако некоторые пассажиры получили травмы. В частности, многие пассажиры в момент удара попадали на пол. Что касается легковушки, то ее выбросило за пределы проезжей части.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска, проехавшись в общественном транспорте, вынуждена была обратиться в травмпункт. Пенсионерка не удержалась на ногах при начале движения автобуса.

Источник: ГТРК "Пенза"