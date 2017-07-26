Определилась восьмерка финалистов второго дивизиона чемпионата РМ по футболу

В Мордовии продолжается республиканский чемпионат по футболу среди команд второго дивизиона. Сейчас завершился второй этап, по результатам которого была сформирована восьмерка команд, продолжающая борьбу за медали.

В число лучших команд вошли: "Энергия ИТ" (Торбеево), "Слобода" (Краснослободск), ТФ "Ватт" (Саранск), "Инсар", ПФ "Атемарская" (Атемар), "Большая Елховка", "Сфера" (Комсомольский), "Агро-Атяшево" (Атяшево).

Как сообщалось ранее, в Темникове прошел шестой республиканский турнир по пляжному футболу. В этом году в нем участвовали 6 команд.

Победу на турнире одержала команда "Большая Елховка", которая в решающем матче обыграла "Теньгушево" со счетом 3:1. В поединке за 3-е место "Слобода" из Краснослободска уверенно разобралась с "Зубовой Поляной" – 4:1.

Источник: izvmor.ru