В Мордовии у пациента тюремной больницы нашли гашиш

В мордовской колонии №21 пресечена попытка доставки запрещенных предметов. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, оперативники совместно с наркополицейскими досмотрели пациента тюремной больницы, который отбывает 8-летний срок, и нашли у него сверток, в котором лежало вещество темно-коричневого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это гашиш весом 9,17 г.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, сотрудники колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии задержали нарушителя, который пытался доставить в учреждение запрещенные предметы. Житель Рузаевки был пойман на режимной территории при попытке переброса.

В пакете, который был при нарушителе, обнаружился целый набор гаджетов: 9 сотовых телефонов, 7 зарядных устройств и наушники.

Источник: 13.fsin.su