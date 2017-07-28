Завершен VI этап Кубка Мордовии по велоспорту-ВМХ

В Саранске прошел VI этап Открытого республиканского Кубка по велоспорту-ВМХ. Участие в нем приняли более 100 спортсменов из Мордовии и Москвы.

Первые места в своих возрастных группах заняли: Дмитрий Карасев, Михаил Климчак, Ангелина Камышова, Константин Сутербин, Валентина Ермолаева, Евгений Гунин, Диана Ларина, Арсений Чалдаев, Дарья Бусарова, Александр Гатилин, Евгений Суринов.

Как сообщалось ранее, в Пензе завершилось первенство России по велоспорту-BMX. Участие в соревнованиях принимали и воспитанники СШОР по велоспорту Мордовии.

Помимо индивидуальных наград сборная Мордовии заняла первое место в эстафете среди юношей 15-16 лет и второе место среди девушек того же возраста.

Источник: Минспорта РМ