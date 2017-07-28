В Ромодановском и Атюрьевском районах найдены заброшенные участки земли

Сотрудники Россельхознадзора Мордовии выявили нарушения при эксплуатации сельхозземель.

Была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой около деревни Константиновка Ромодановского района найден неиспользуемый участок в 5,89 га. Еще один участок аналогичной площади, который не использовался, был найден около районного центра. Кроме того, заброшенный участок располагался и у села Дмитриев Усад Атюрьевского района.

На собственников земли наложены штрафы в 3 тысячи рублей. Кроме того, им предписано провести обработку земли.

Как сообщалось ранее, сотрудники Россельхознадзора РМ проверили жалобу местного жителя на соседа-пчеловода. Проверка показала, что на пасеку гражданина не оформлены документы, на основании которых разрешается перевозка пчелиных семей, продажа пчел и пчелопродуктов.

Источник: fsvps.ru