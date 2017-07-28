На Химмаше в Саранске в аварию попали рейсовый автобус и "девяносто девятая"

В Саранске произошло столкновение рейсового автобуса №20 и вазовской "девяносто девятой". Сообщение об инциденте появилось в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Там же выложены фото с места происшествия.

По словам очевидцев, ДТП случилось напротив торгового центра "Космос" на Химмаше. У легкового автомобиля в результате аварии повреждена передняя часть.

На данный момент неизвестно, что стало причиной ДТП. Также нет информации о пострадавших.

Все обстоятельства случившегося будут установлены позднее.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии у внедорожника УАЗ на ходу отвалилось колесо. После этого деталь автомобиля вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину.

Источник: Соцсети