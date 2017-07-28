Протоиерей благословил строителей школы в Краснослободском районе

В Краснослободском районе Мордовии началось строительство школы. Перед первым днем работ протоиерей Алексий Святкин совершил молебен и благословил строителей.

Напомним, в районном центре вскоре появится школа на 450 мест.

Как сообщалось ранее, учителя и учащиеся рузаевской школы № 8 готовятся к переезду в новое здание. Эта мера назрела давно, так как в нынешнем здании обучается 930 человек при норме в 700.

Проблему решил врио главы РМ Владимир Волков, который на встрече с местными жителями пообещал построить современное учебное учреждение. Работы сейчас идут полным ходом.

Источник: izvmor.ru