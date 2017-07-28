Житель Мордовии слил из рабочего автомобиля 130 литров солярки

Полиция Краснослободского района раскрыла кражу 130 литров дизельного топлива из служебной автомашины сельхозпредприятия. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что предполагаемый вор - 57-летний водитель этой организации.

Гражданин экономил на солярке, не расходовал ее до конца и забирал остатки.

По этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница предприятия "Рузхиммаш" услышала свой приговор за хищение неучтенных излишков металлопроката. Общая сумма украденного превысила 17 млн рублей.

37-летняя жительница Рузаевки действовала не одна, а в составе ОПГ, в которую также входили кладовщики, водители и другие сотрудники предприятия.

Источник: 13.мвд.рф