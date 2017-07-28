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Житель Мордовии слил из рабочего автомобиля 130 литров солярки

Житель Мордовии слил из рабочего автомобиля 130 литров солярки

Полиция Краснослободского района раскрыла кражу 130 литров дизельного топлива из служебной автомашины сельхозпредприятия. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что предполагаемый вор - 57-летний водитель этой организации.

Гражданин экономил на солярке, не расходовал ее до конца и забирал остатки.

По этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница предприятия "Рузхиммаш" услышала свой приговор за хищение неучтенных излишков металлопроката. Общая сумма украденного превысила 17 млн рублей.

37-летняя жительница Рузаевки действовала не одна, а в составе ОПГ, в которую также входили кладовщики, водители и другие сотрудники предприятия.


Источник: 13.мвд.рф