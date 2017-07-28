В Зубово-Полянском районе "десятка" врезалась в стоящую "Газель" и перевернулась

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение "десятки" и "Газели". В результате легковой автомобиль перевернулся на проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, инцидент случился на 444 км автодороги М-5 УРАЛ. Виновником стал водитель ВАЗа, который врезался в "Газель", стоявшую на обочине, и опрокинулся.

Сам виновник и пострадал в ДТП. Медики оказали ему помощь на месте ЧП.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло столкновение рейсового автобуса, который следовал по маршруту №20, и вазовской "девяносто девятой". По словам очевидцев, ДТП случилось напротив торгового центра "Космос" на Химмаше. У легкового автомобиля в результате аварии повреждена передняя часть.

Источник: gibdd.ru/r/13