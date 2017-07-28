В результате лобового столкновения "Мазды" и "Мицубиси" в Мордовии в больнице оказались 4 человека

В Лямбирском районе Мордовии 26 июля произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, водитель на "Мазде СХ-7" вылетел на "встречку" и там лоб в лоб столкнулся с "Мицубиси Галант".

В результате аварии в больницу попали 4 человека: водитель "Мицубиси", 26-летняя женщина и годовалый ребенок, которые ехали в салоне "Галанта", а также 18-летняя девушка из "Мазды". При этом водитель "СХ-7", который и устроил ДТП, с места происшествия скрылся.

Полицейские разыскивают виновника аварии и просят жителей республики оказать содействие в этом.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение "десятки" и "Газели". В результате легковой автомобиль перевернулся на проезжую часть.

Источник: gibdd.ru/r/13