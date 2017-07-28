Новый пожарно-спасательный центр появится в Саранске к середине 2018 года

Коммунальные службы Саранска готовят участок под строительство нового пожарно-спасательного центра. Появится он в районе улиц Терешковой и Васенко.

В настоящее время коммунальщики уже снесли мешавшие гаражи, проводится вырубка деревьев. Строительные работы должны финишировать в середине 2018 года.

В новом корпусе МЧС расположится не только пожарная часть – там будут находиться и поисково-спасательные отряды.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественной церемонии открытия специализированной пожарно-спасательной части в Саранске. Глава региона отметил, что новая часть оснащена самым современным оборудованием и имеет прямое отношение к инфраструктуре ЧМ-2018.

Источник: izvmor.ru