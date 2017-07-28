Кроссовер "Тойота" сбил жительницу Мордовии, шедшую по обочине

В Ковылкинском районе Мордовии внедорожник сбил женщину-пешехода. Как сообщает пресс-служба ГИБД по РМ, потерпевшая шла по краю проезжей части, как вдруг оказалась под колесами "Toyota RAV4".

Женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Водитель трезв.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе Мордовии произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Водитель на "Мазде СХ-7" вылетел на "встречку" и там лоб в лоб столкнулся с "Мицубиси Галант".

В результате аварии в больницу попали 4 человека: водитель "Мицубиси", 26-летняя женщина и годовалый ребенок, которые ехали в салоне "Галанта", а также 18-летняя девушка из "Мазды".

Источник: gibdd.ru/r/13