В Мордовии "Мазда" сбила 17-летнего мопедиста

В Ромодановском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний мопедист. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился около 4 часов утра. Механизатор на "Мазде-323" выехал на полосу встречного движения и врезался в мопед "Альфа" под управлением студента.

В результате юноша получил травмы и был госпитализирован. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Ковылкинском районе Мордовии внедорожник сбил женщину-пешехода. Потерпевшая шла по краю проезжей части, как вдруг оказалась под колесами "Toyota RAV4".

Женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Источник: gibdd.ru/r/13