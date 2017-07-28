На дне водоема в Рузаевском районе найдены более 100 боевых патронов

В Рузаевском районе на дне водоема были обнаружены боеприпасы. Находку сделал 15-летний парень.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мальчик достал три патрона и принес их домой. Отец школьника сдал находку в отдел полиции. После этого правоохранители решили проверить дно пруда и обнаружили там 159 патронов 7,62*39 мм и магазин от АКМ со следами коррозии.

Была проведена экспертиза, которая показала, что лишь 43 боеприпаса непригодны для стрельбы, остальные были боевыми.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Темниковского района обнаружила факт противозаконного хранения боеприпасов. 51-летний уроженец райцентра с сентября 2014-го в собственной жилплощади хранил 115 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 7,62 мм, 14 патронов калибра 9 мм и 2 магазина от автомата "АК-74".

Источник: 13.мвд.рф