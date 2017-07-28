Жителя Саранска оштрафовали за ругательства в адрес полицейского

Житель Саранска вынужден будет заплатить штраф за прилюдное оскорбление полицейского. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РМ, 48-летний мужчина в присутствии посторонних нецензурно высказался в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении.

Суд постановил, что невежливый гражданин заплатит 6 тысяч рублей штрафа.

Как сообщалось ранее, прокуратура Ардатовского района Мордовии по просьбе местной жительницы провела проверку деятельности, а вернее, бездеятельности администрации города. Женщина обратилась с жалобой к властям на действия соседей еще в марте. Ее обращение зарегистрировали и рассмотрели, о чем имеется соответствующая запись. Однако письменный ответ заявительнице так и не был отправлен.

Источник: prokrm.ru