Мордовский праздник "Шумбрат" вновь пройдет в Москве

В конце августа в Москве состоится национальный мордовский праздник "Шумбрат". Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха "Кузьминки". Ежегодно его посещают около 10 тысяч человек.

Основная цель праздника — знакомство москвичей и гостей столицы с культурой и традициями мордовского народа. На празднике гостей ждет концерт профессиональных артистов из нашей республики, Москвы, конкурсы и игры, фестиваль мордовских спортивных игр.

Кроме того, все желающие смогут приобрести национальные сувениры РМ, изделия народных художественных промыслов.

Напомним, что в конце августа праздник "Шумбрат" пройдет и в Саранске.

Источник: izvmor.ru