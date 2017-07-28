Мордовский праздник "Шумбрат" вновь пройдет в Москве

В конце августа в Москве состоится национальный мордовский праздник "Шумбрат". Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха "Кузьминки". Ежегодно его посещают около 10 тысяч человек.
Основная цель праздника — знакомство москвичей и гостей столицы с культурой и традициями мордовского народа. На празднике гостей ждет концерт профессиональных артистов из нашей республики, Москвы, конкурсы и игры, фестиваль мордовских спортивных игр.
Кроме того, все желающие смогут приобрести национальные сувениры РМ, изделия народных художественных промыслов.
Напомним, что в конце августа праздник "Шумбрат" пройдет и в Саранске.
Источник: izvmor.ru