Два жителя Мордовии, приглашенные на день рождения, угнали лесовоз

Два жителя поселка Парца Зубово-Полянского района подозреваются в угоне спецтехники. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, молодые люди пришли на день рождения мужчины, с которым раньше даже не были знакомы. Когда именинник ушел провожать других гостей, злоумышленники надумали угнать лесовоз.

Заведя тяжелый грузовик, преступники отправились кататься, но далеко не уехали, так как застряли в трясине. Тогда воры бросили автомобиль, прихватив из него автомагнитолу и рацию. "Урал" был найден полицейскими в 2 км от того места, где происходила гулянка.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в угоне машины.

Источник: 13.мвд.рф