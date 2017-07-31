В Мордовии заключенный выманил деньги у жены другого зэка

Заключенный одной из мордовских колоний умудрился совершить очередное преступление, находясь за решеткой. Как сообщили в МВД по РМ, аферист обратился к женщине, выдавая себя за ее супруга, который также отбывает наказание, и попросил пополнить баланс сотового телефона. Гражданка перевела через терминал оплаты в Москве 3500 рублей, которые мошенник со спокойной душой присвоил себе.

В отношении заключенного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, сотрудники колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии задержали нарушителя, который пытался доставить в учреждение запрещенные предметы. Житель Рузаевки был задержан на режимной территории при попытке переброса.

Источник: 13.мвд.рф