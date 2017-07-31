В Рузаевском районе безработный сгорел в собственной кровати

В селе Шишкеево Рузаевского района Мордовии произошел роковой пожар, который унес жизнь человека. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в одном из частных домов данного населенного пункта загорелась кровать. Прибывшие спасатели справились с огнем, но на кровати нашли тело безработного мужчины.

Огнем уничтожена постель и полы на площади в 4 кв.м. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Инцидент случился рано утром 23 июля в одной из квартир по адресу Ульянова, д. 22а.

Площадь возгорания составила около трех квадратных метров. Пожарные спасли 15 человек, эвакуировали еще 20.

Источник: 13.mchs.gov.ru