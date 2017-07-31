В Саранске ищут Алексея Палаткина, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений

Полиция Саранска разыскивает 25-летнего местного жителя Алексея Палаткина. Молодой человек подозревается в нанесении легких телесных повреждений, сообщили пресс-службе МВД по РМ.

Правоохранители публикуют фото преступника и просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Палаткина, позвонить по телефону: 8(8342) 29-77-44.

Как сообщалось ранее, в Саранске полиция разыскивает гражданина Валерия Барабанова, 1964 г.р. Мужчина утром 13 июня вышел из республиканского диспансера и с тех пор информации о его местонахождении нет. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы русые, стрижка короткая, спереди отсутствуют 2 зуба.

Источник: 13.мвд.рф