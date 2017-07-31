В Мордовии на могиле дедушки Патриарха Кирилла отслужили литургию

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий побывал на кладбище в селе Оброчное. В этом населенном пункте покоится дедушка патриарха Московского и всея Руси Кирилла - иерей Василий Гундяев.

У его надгробия митрополит Зиновий совершил заупокойную литию.

Как сообщалось ранее, в селе Вечкусы Ичалковского района установлен и освящен поклонный крест высотой в 5 метров. Он появился на месте разрушенного в 70-х гг. прошлого века сельского храма в честь иконы Божией Матери "Троеручица".

У подножия креста положили несколько камней из старого основания храма, которые нашли строители при его установке. Освятили крест в престольный праздник - день памяти этой иконы.

Источник: izvmor.ru