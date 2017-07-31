Владимир Волков пообещал устранить неприятные запахи в Саранске до конца года

Врио главы Мордовии Владимир Волков пообещал решить проблему с неприятными запахами канализации, которые периодически возникают в разных частях Саранска. Данный вопрос был поднят на встрече главы региона с трудовым коллективом предприятия ГУП РМ "Лисма".

По словам Владимира Волкова, в настоящее время в столице республики ведется масштабный ремонт очистных сооружений. На эти работы выделено 1,5 млрд рублей. До конца года ремонт будет завершен, после чего неприятные запахи перестанут раздражать горожан.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков также пообещал решить "транспортные проблемы" жителей республики. Во время встречи с коллективом завода "Лисма" руководителю региона задали соответствующий вопрос. Вторая смена на заводе заканчивается в 23:45 и возникает проблема — как добраться домой?

Источник: izvmor.ru