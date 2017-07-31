В Ромодановском районе за один день произошло три аварии

В Ромодановском районе Мордовии в течение одного вечера произошло сразу три ДТП. Первая авария случилась утром в селе Пятина, где столкнулись две машины. В результате происшествия пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

В середине дня в районном центре на ул. Полежаева легковушка опрокинулась в кювет, водителя госпитализировали. Наконец, около 18:00 на Промышленном шоссе вновь произошло столкновение двух автомобилей. Как и в первом случае, пострадал один человек.

Как сообщалось ранее, в районе Пензятского поста ГИБДД в Мордовии, где недавно произошло смертельное ДТП, случилась еще одна авария. К счастью, на этот раз обошлось без погибших. Автомобиль "Грейт Уолл" нарушил правила и врезался в "Ауди Q7".

Источник: 13.mchs.gov.ru