Жителя Рузаевки будут судить за "рекламу" порноролика

Жителю Рузаевки предстоит отвечать перед законом за распространение порнографических материалов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчина разместил на своей странице в соцсети ролик порнографического содержания. Видео мог просматривать любой пользователь, в том числе несовершеннолетний. Кроме того, ролик можно было скопировать себе на страницу.

Видео находилось на странице обвиняемого с 10 декабря 2014 года по 30 ноября 2016 года. За незаконное распространение и публичную демонстрацию порно мужчине придется отвечать перед судом.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор девушке-кассиру, которая украла 422 тысячи рублей, работая в торговом центре "Сити-Парк". Как выяснилось, 23-летняя обвиняемая на протяжении трех месяцев брала деньги из кассы, тратя их на свои нужды. После ревизии недостача обнаружилась и воровку задержали.

Источник: prokrm.ru