7-летний ребенок из Саранска отравился кислотой

В Мордовии 7-летний ребенок попал в больницу с сильным отравлением. В детской республиканской больнице установили, что у ребенка - сильнейший химический ожог пищевода.

Как выяснилось, мальчик нечаянно выпил уксусную кислоту у себя дома. Сейчас он лечится в стационаре.

Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок из Саранска отравился химическим препаратом для борьбы с медведкой. По предварительным данным, малыш съел гранулы "Медветокса", когда на короткое время остался без присмотра родителей. С острым отравлением его доставили в детскую больницу.

Медики сработали оперативно, поэтому все обошлось без серьезных последствий.

Источник: izvmor.ru