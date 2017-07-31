Прокуратура помогла жителю Саранска получить "льготные" лекарства

Прокуратура Мордовии помогла жителю Саранска, страдающему сахарным диабетом, получить положенные ему лекарственные препараты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчине выписали рецепты по региональной льготе. Однако в аптеке, куда он обратился с рецептом, медикаментов в наличии не оказалось.

После прокурорской проверки необходимые лекарства были направлены в аптеку. В течение двух дней они оказались у больного.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2017 года в Мордовии после вмешательства прокуратуры было выплачено более 170 млн рублей долгов по зарплатам. Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

Источник: prokrm.ru