В Саранске за "таинственное" злодеяние ищут двух клиентов бара

Полиция Саранска сообщила, что ведет розыск двух парней, которые натворили дел в одном из баров. В чем именно провинились разыскиваемые, не сообщается.

Приметы граждан: на вид 25-30 лет, худощавые, рост 175-180 см.

"Если вам что-либо известно о личности или местонахождении мужчин на видео, просьба позвонить по телефонам: 89876839397, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы МВД по РМ.

Как сообщалось ранее, в Саранске полиция разыскивает гражданина Валерия Барабанова, 1964 г.р. Мужчина утром 13 июня вышел из республиканского диспансера и с тех пор информации о его местонахождении нет. Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы русые, стрижка короткая, спереди отсутствуют 2 зуба.

Источник: 13.мвд.рф