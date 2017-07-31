Водитель "двенадцатой" проехал на "красный" и протаранил "десятку" в Саранске

В Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".
В результате ушибы получила девушка 1994 г.р., ей назначено лечение на дому. В какой именно машине ехала пострадавшая, не сообщается.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщалось ранее, на улице Титова в Саранске произошло ДТП с участием такси и "Лады Калина". От удара "зеленоглазое" опрокинулось на крышу.
В результате столкновения пострадала пассажирка одной из машин.
Источник: gibdd.ru/r/13