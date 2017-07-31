4-летний ребенок выскочил прямо под колеса "Мицубиси" в Саранске

В Саранске 4-летний мальчик попал под колеса иномарки "Мицубиси Галант". Как сообщает пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на улице Гагарина.

Водитель иномарки сделал все, что мог, чтобы избежать ДТП, однако малыш слишком неожиданно выбежал на проезжую часть. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

Ребенок был госпитализирован. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".

В результате ушибы получила девушка 1994 г.р., ей назначено лечение на дому.

Источник: gibdd.ru/r/13