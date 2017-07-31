Мордовия потеряла 115 млн рублей из-за гибели зерновых

В Мордовии оценили ущерб, который зерновым культурам нанесло чересчур влажное и дождливое лето. На сегодняшний день погибли сельскохозяйственные культуры на общей площади 8659 га. Из них - 1700 га ячменя, 2100 га сахарной свеклы, 1430 га кукурузы на зерно и силос, 546 га гороха, 500 га рапса, 1100 га озимой пшеницы, 100 га озимой ржи, 710 га яровой пшеницы, 230 га овса, 48 га проса.

Ориентировочная сумма ущерба составляет 115 млн рублей.

С 28 июля 2017 года на территории Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, в этом году в республике ожидают увеличения объемов переработки зеленого горошка. На сегодняшний день выпущено более 1 млн условных банок консервированного горошка и заморожено около 300 тонн продукции.

Источник: izvmor.ru