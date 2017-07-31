Водитель "Газели" без прав сел за руль и сбил велосипедиста

На трассе Саранск – Б. Березники произошло ДТП, в котором травмы получил немолодой велосипедист. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновником аварии стал безработный мужчина без прав за рулем "Газели". Он сбил велосипедиста 1961 г.р.

Виновник скрылся с места происшествия, но вскоре был пойман. Пострадавший получил серьезные травмы и срочно был госпитализирован. О его состоянии ничего не известно.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Безработный на "Богдане" сбил 8-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу.

К счастью, первоклассник не получил серьезных травм, отделавшись лишь ушибами и синяками.

Источник: gibdd.ru/r/13